Kemikleri çelik gibi yapıyor, kolon kanseri riskini düşürüyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-BOLU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sarıalan Yaylası ile çevresi beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde yağmur, hava sıcaklığının düşmesi ile yerini kara bıraktı. Kente 20 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerindeki Sarıalan Yaylası ile çevresi karla kaplandı. Öte yandan bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklar ile etkili olması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-13 15:48:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.