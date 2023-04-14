Akşener: Sizlerin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener: Sizlerin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum

DHA

Akşener: Sizlerin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum


Murat KÜÇÜK-Oğuzhan EKE/BOLU,(DHA)- BOLU´da vatandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Harama inanan, helale inanan, kul hakkına inanan bir insan olarak sizlerin helal oylarınızla seçilmek istiyorum. Sizlerin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum ve aynı dürüstlüğe sahip, hiçbir harama el uzatmamış, dürüst, namuslu, sakin, sinirlenmeyen, atarlanmayan, giderlenmeyen Sayın Kılıçdaroğlu´na da oy istiyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bolu´ya geldi. İlk olarak seçim otobüsüyle Bolu sokaklarında tur atan Akşener, halkı selamladı. Akşener daha sonra halka seslenmek üzere Hükümet Meydanı´na geldi. Parti otobüsünün üzerine CHP´den 1 yıl geçici süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte çıkan Akşener, alanda toplananlara hitap etti. Akşener, 14 Mayıs´taki seçimlerin ardından Türkiye´yi güneşin ısıttığı yeni bir güne uyanacaklarını belirterek, "15 Mayıs sabahı uyandığımızda ucube sistem gitmiş olacak. Hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edildiği ve yargının bağımsızlığı, ekonominin yandaşların elinden çıkıp gerçekten istihdamın öne konulduğu, işsizliğin giderildiği, yolsuzluğun, hırsızlığın yok edildiği, çalandan çırpandan hesap sorulduğu, güneşin ısıttığı bir Türkiye´ye gözünüzü açacaksınız" dedi.
`ÇOCUKLARIMIZ AÇ UYUYOR, ÇOCUKLARIMIZDA BODURLUK BAŞLADI´
Ekonominin kötü olduğunu söyleyen Akşener, seçimden sonra yapacaklarını anlatarak, "Ekonomi gitti. Elimde 200 lira var. Bu 200 lira Türkiye´nin en büyük banknot parası. 1 kilo kıyma alamıyorsunuz. Kıyma marketlerde 280-300 lira arasında, kasaplarda ise 320 lira. Çocuklarımız aç uyuyor. Çocuklarımızda bodurluk başladı. İnsanlar fakirlikten kanlarını satıyorlar. Para karşılığı çocuğunu bir noktaya getirmek için organını satanlar var bu ülkede. 15 Mayıs sabahı elleri kolları bağlanan belediyelerimizin daha iyi iş yapmasını sağlayacağız. İşsizlerin iş bulmasını sağlayacağız. Emeklilerin en düşük maaşını asgari ücret kadar yapacağız. Asgari ücreti açlık sınırından yukarı çıkaracağız" diye konuştu
`200 LİRA İLE 1 HAFTALIK MUTFAK GİDERİNİ KARŞILAYACAKLAR´
Akşener, Türkiye´nin imkanları ve potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, "Özellikle kadınlarımız, özellikle gençlerimiz, özellikle emeklilerimiz, özellikle çiftçilerimiz ve tarımla meşgul olanlar biliyorlar ki bu ülkenin kalkınması için istihdam yaratabilmesi için hukukun üstünlüğüne, adalete ihtiyaç var. Demokrasinin tam uygulanmasına ihtiyaç var. Liyakate ihtiyaç var. 15 Mayıs sabahı Türkiye yepyeni bir güne uyanacak. Türkiye´ye bahar gelecek. Birlikte kazanacağız ve tarih yazacağız. 200 lira ile 1 kilo kıyma alamayanlar, bu 200 lira ile mutfağının 1 haftalık giderini karşılayacaklar. Size söz olsun ki israfın, hırsızlığın, yolsuzluğun önüne geçtiğimiz takdirde, hırsızlık yapmadığınız zaman, adam kayırmadığınız zaman Türkiye´nin imkanları çok. Türkiye´nin potansiyeli çok. Elbette bu ülke kalkınacak" ifadelerini kullandı.
`100 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ´
Seçilmeleri halinde 100 bin öğretmen atayacaklarını belirten Akşener, "Atanamayan öğretmenlerle ilgili seçilir seçilmez 100 bin öğretmen atayacağız. Bu ülkeyi terk etmek isteyen gençler haklısınız. Mühendis oldunuz iş bulma imkanınız olmadığına inanıyorsunuz ve insanların kayırıldığını biliyorsunuz. Burada iş bulamayacağınızı bilen insanlarımız başka Avrupa ülkesine gidip garson olmayı, pompacı olmayı tercih ediyor. Bu meslekler de kötü işler değil. Ama keşke ülkende kalıp garson olsan, keşke ülkende kalıp pompacı olsan. Bu işlerde bile, iş bulmak için ayı, dayı lazım. Yandaş değilsen özel sektörde bile iş bulma imkanın yok. Bütün bunların ortadan kaldırıldığı parlamenter demokrasiye geçtiğimiz bir gün olacak" şeklinde konuştu.
KENDİSİNE VE KILIÇDAROĞLU´NA OY İSTEDİ
Akşener, konuşmasının son bölümünde kendisine ve Kılıçdaroğlu´na oy isteyerek şunları söyledi:
"Ben 3 yıldır esnaf geziyorum. Hiçbir zaman o dönemde partimi övmedim. Başkalarını yermedim sadece dinledim. Şimdi bugün o sizden dinlediklerimi kamuoyu ile paylaştım. Bugün sizden oylarınızı istiyorum. 13´üncü Cumhurbaşkanımız olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu´na oylarınızı istiyorum ve ben sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum, pazarlıklarla olmak istemiyorum. Beni başbakanlığa layık görüyorsanız oy verecekseniz. Bu ucube sistemin değişmesini Türkiye´nin yeniden nefes almasını istiyorsanız sayın Kemal Kılıçdaroğlu´na oy vereceksiniz ve bu ülke feraha çıkacak. Bana pek çok şey söylendi. Allah´ıma şükür hırsız diyemediler. Sayın Kılıçdaroğlu´na da çok şey söylendi ona da hırsız diyemediler. Bütün iftiralara rağmen, bütün linçlere hakaretlere rağmen biz ayakta kaldık. Niye ayakta kaldık çünkü harama el uzatmadık. Size inandığımız için ayakta kaldık. Harama inanan, helale inanan, kul hakkına inanan bir insan olarak sizlerin helal oylarınızla seçilmek istiyorum. Sizlerin helal oylarınızla Başbakan olmak istiyorum ve aynı dürüstlüğe sahip, hiçbir harama el uzatmamış, dürüst, namuslu, sakin, sinirlenmeyen, atarlanmayan, giderlenmeyen Sayın Kılıçdaroğlu´na da oy istiyorum." (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Oğuzhan EKE
2023-04-14 16:15:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisler, Bolu'da Türk Kızılaya kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Polisler, Bolu'da Türk Kızılaya kan bağışında bulundu
Bolu'da tarlalarda soğuk zararı ve kök çürüklüğüne rastlandı
YEREL HABERLER Bolu'da tarlalarda soğuk zararı ve kök çürüklüğüne ...
Bolu'da MHP milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bolu'da MHP milletvekili aday tanıtım toplantısı ...
Voleybolda Kadınlar 1. Ligi'nin final etabı, yarın Bolu'da başlayacak
YEREL HABERLER Voleybolda Kadınlar 1. Ligi'nin final etabı, yarın ...
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla kar etkili ...
(ÖZEL) Milli güreşçilerin hedefi çifte bayram yaşatmak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli güreşçilerin hedefi çifte bayram ...
Rıza Kayaalp'in hedefi, efsane Rus güreşçinin altın madalya rekorunu egale etmek
YEREL HABERLER Rıza Kayaalp'in hedefi, efsane Rus güreşçinin altın ...
Rıza Kayaalp, kariyerini zirvede tamamlamak istiyor
YEREL HABERLER Rıza Kayaalp, kariyerini zirvede tamamlamak istiyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu'da Avrupa ...
Bolu'da yolcu otobüsünde ele geçirilen 8 sincap doğaya salındı
YEREL HABERLER Bolu'da yolcu otobüsünde ele geçirilen 8 sincap ...
Jandarmanın otobüste alıcıya götürülürken bulduğu 8 sincap, doğaya salındı
YEREL HABERLER Jandarmanın otobüste alıcıya götürülürken bulduğu 8 ...
Tanju Özcan'ın partiden ihraç kararına karşı açtığı davayı mahkeme reddetti
YEREL HABERLER Tanju Özcan'ın partiden ihraç kararına karşı açtığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.