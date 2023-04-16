Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar renkleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU´nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı´nda ağaçların bahar aylarının gelmesiyle birlikte çiçek açması rengarenk görüntüler oluştu.

Bolu´da çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı´nda bahar aylarının gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Göl çevresinde bulunan ağaçların çiçek açmasıyla birlikte tabiat parkında güzel görüntüler oluştu. Çevresi yemyeşil çam ormanlarıyla çevrili Gölcük´te göl kenarındaki ağaçların pembe ve beyaz tonda açan çiçekleriyle buluşması ziyaretçilerden ilgi gördü.

Hafta sonu güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte tabiat parkına gelenler göl kenarında bisiklete binip, iskele üzerinde fotoğraf çektiler. Tatilciler, eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Gölcük´te yürüyüşe çıkarak keyifli vakit geçirdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-16 13:00:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.