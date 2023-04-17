Boluspor - Rizespor: 0-2

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)-
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Turgut Doman, Ali Tuna, Deniz Turgut
DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Hakan, Onur, Posmac, Batuhan (Dk. 72 Melih), Berk (Dk. 66 Ngandu), Landel (Dk. 46 Balde), Tugay, Eray (Dk. 72 Sefa), Bregu (Dk. 88 Oulare), Ndlovu
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Mithat (Dk. 75 Sinan), Bahadır, Emir, Halil, Okechukwu, Alper (Dk. 63 Ogün), Bolasie, Amilton (Dk. 63 İbrahim), Benhur (Dk. 54 Alper), Mary (Dk. 73 Kubilay)
GOLLER: Dk. 2 Bolasie, Dk. 44 Amilton (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk. 53 Halil İbrahim (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Onur, Tugay (Boluspor)Spor Toto 1'inci Lig'de Dyorex Boluspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.
2'nci dakikada ceza sahası içerisine yapılan atakta arka direkte topla buluşan Yannick Bolasie, dizinin üstüyle topa düzgün vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
44'üncü dakikada hızlı atak geliştiren Rizespor´da orta sahadan Alper Potuk´un pasını alan Amilton topu kaleye kadar sürdü. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton, topu ağlara gönderdi: 0-2.
77'nci dakikada ceza sahası dışından topa sert vuruş yapan Bregu´nun şutunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.
Karşılaşma deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-04-17 22:34:37
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