Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunda trafik tedbirleri artırıldı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)RAMAZAN Bayramı tatili öncesi Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunun Bolu geçişinde, trafik tedbirleri artırıldı. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, "24 saat içerisinde 37 trafik ekibi ile güzergahlarımızda denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşacak araç yoğunluğuna karşı Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. İstanbul-Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunun Bolu geçişinde, trafik tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda; Bolu Dağı geçişinin 23 kilometrelik güzergahı 94 kamera ile 24 saat boyunca izlenecek. Güzergahta birçok noktada da radarlar ile hız denetimleri yapılacak. 37 ekip, tatil boyunca güzergah üzerinde görev yapacak. Ekipler, ayrıca bugün otoyolun Batı gişelerinde denetim yaptı.

YOĞUNLUK YARIN VE SONRAKİ GÜN

Tedbirlere ilişkin bilgi veren Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, "Bolu Emniyet Müdürlüğü olarak bayram öncesi ve sonrası trafik tedbirlerini en üst seviyede aldık. 24 saat içerisinde 37 trafik ekibi ile güzergahlarımızda denetimlerimiz devam edecek. Büro personelimiz ile diğer birimlerden de takviyeler yapıldı. Trafik yoğunluğunu yarın ve sonraki gün bekliyoruz. Sürücüler özellikle emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılıyor. Yolcu otobüslerinin de takograf kayıtları inceleniyor. Ekiplerimiz, yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda da bilgilendiriyor. Radarlarımız da hem otoyolda hem D-100 kara yolu geçişinde belirlenen sürelerde denetimlere devam edecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-18 15:49:05



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