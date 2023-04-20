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Bolu'da oteller bayram tatilinde dolu

DHA

Bolu'da oteller bayram tatilinde dolu


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ile termal kaplıcaların bulunduğu Karacasu bölgesinin çevresindeki otellerin bayram tatili rezervasyonları yüzde 100 doldu. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, "Özellikle İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda tatilci gelecek. Ramazan ayı durgun geçmişti, ancak otellere bayram tatilinde yoğun ilgi var. Rezervasyonlar şimdiden yüzde 100'ü buldu" dedi.
Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla 4 mevsim ilgi çeken Bolu, Ramazan Bayramı tatilinde doğa tutkunlarının uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ile Karacasu Termal Kaplıca bölgesi, her mevsim güzelliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği bölgedeki oteller, bayram tatili için satışlarını kapattı.
'MİSAFİRLERİMİZ MUTLU DÖNECEKLER'
Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, durumun sevindirdiğini belirterek, "Bölgede Ramazan ayı durgun geçti. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı ama şu anda ara tatille birlikte hareket zaten başlamıştı. Bayramda bölgedeki otellerin tamamı doldu. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda tatilci gelecek. Ramazan ayı durgun geçmişti, ancak otellere bayram tatilinde yoğun bir ilgi var. Rezervasyonlar şimdiden yüzde 100'ü buldu. Bizim misafirlerimiz genelde yerli ya da Türkiye'de yaşayan yabancılar oluyor. Bayram satışlarımızı kapattık. Genelde bölge olarak rezervasyonlar dolu, gayet iyiyiz. Bayramda yüzde 100 doluluk var. Bölge olarak bu şekildeyiz. Bayramda Bolu'da 9 bin 500-10 bin yatak kapasitemiz var. Günübirliklerle birlikte en az 50 bin kişiyi bekliyoruz Bolu'ya. Bolu, doğası için tercih edilebilecek bir yer. Doğadan daha kıymetli bir ürün de olamaz zaten. Aşçılarımız da meşhur. Bolu'daki bütün lokantalar misafirlerimize güzel yemekler sunabilirler. Abant, Yedigöller, Gölcük bunlar doğa harikası, hepsi birbirinden güzel. Bayramda da hava da güzel olacak. Gelen misafirler mutlu dönecekler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-04-20 11:40:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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