Arife gününde TEM'in Kocaeli ve Bolu geçişlerinde ulaşım rahat

Selda Hatun TANOğuzhan EKE/BOLU, (DHA)ARİFE gününde TEM Otoyolu'nun Kocaeli ve Bolu geçişlerinde hafif yoğunluğa rağmen ulaşımda aksaklık yaşanmadı.
Ramazan Bayramı öncesi bazı tatilciler arife gününde yollara çıktı. Önceki bayramlarda aşırı yoğunluk nedeniyle trafik sıkışıklığının yaşandığı TEM'in Kocaeli ve Bolu geçişlerinde bu yıl ulaşımda aksama yaşanmadı. Hafif şekilde yoğunluğun oluştuğu yolda araçlar rahatlıkla ilerleyebildi. Güzergahtaki hafif yoğunluğun Ankara istikametinde olduğu görüldü, İstanbul yönünde ise araç trafiğinin normal günlerin de altında olduğu görüldü. Güzergahta trafik yoğunluğunun gece saatlerinde biraz daha artması bekleniyor. Polis ve jandarma ekipleri de yolda oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazır şekilde bekliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Selda Hatun TAN-Oğuzhan EKE
2023-04-20 19:34:36
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