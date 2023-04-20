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Sinan Oğan: Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz

DHA

Sinan Oğan: Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz


Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)- ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Biz bu ülkede kısır tartışmaların artık bitmesini istiyoruz. Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler biz ise Türkiye'nin geleceğinde olmak isteyen bir isimiz" dedi.
Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında Bolu'ya geldi. Oğan, ilk olarak kente eğitim ve sağlık alanında birçok tesis kazandıran merhum hayırsever İzzet Baysal'ın anıt mezarını ziyaret edip çiçek bıraktı. Oğan, daha sonra Bolu'da esnafları ziyaret etti. Kentin en işlek Caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde esnafla sohbet eden Oğan, daha sonra bir kafede gazetecilere açıklamalarda bulundu.
YAPACAĞI İLK 3 İCRAATI SIRALADI
Oğan, 14 Mayıs´ta Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacağı ilk 3 icraati anlatarak, "14 Mayıs'tan sonra Sinan Oğan geldiğinde ilk icraatı Suriyelilerin geri gönderilmesi üzerine olacak. İkinci icraatı, ikinci kararnamesi Afet Bakanlığı'nın kurulması üzerine olacak. Üçüncü icraatımız bu ülkede adaletin tesis edilmesi için gerekli ortamın sağlanması olacak. Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan projelerimizle gelmek istiyoruz. Biz bu ülkede kısır tartışmaların artık bitmesini istiyoruz. Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler biz ise Türkiye'nin geleceğinde olmak isteyen bir isimiz" ifadelerine yer verdi. 
'BU ÜLKEDE ARTIK KİMSE RANTTAN PARA KAZANAMAYACAK'
Sinan Oğan, Türkiye'de 5G, 6G üretim merkezlerinin olmasını istediklerini belirterek, "Biz Türkiye'de daha çok teknoloji konuşulsun istiyoruz. Biz Türkiye'de 5G, 6G üretim merkezleri olsun istiyoruz. Biz Türkiye'de çip üretim merkezi kurmak istiyoruz. Biz Türkiye'de rant bitsin istiyoruz. Ranta vergi getirmeyi vaat ediyoruz. İnsanlar 10 milyon liraya bir arsa alıyorlar. Belediyeden 2-3 tane encümeni görüp onlara da biraz para yedirip, bir gecede 10 milyon liralık yerleri plan tadilatıyla 500 milyon liraya çıkıyor. 490 milyon lira bir gecede kazanan adam 1 lira devlete vergi vermiyor. Ondan sonra da adaletten bahsediyorsunuz. Bu ülkede artık kimse ranttan para kazanmayacak. Kimse haram lokma istese bile yiyemeyecek. Çünkü devlet ciddiyetini getireceğiz. Sinan Oğan ve Ata ittifakı sizin oylarınızla seçildiği takdirde artık kısır tartışmaların değil, gelecek planlamalarının konuşulduğu medeni bir şekilde siyaset tartışmalarının da yapıldığı bir ülke vaat ediyorum size" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE
2023-04-20 19:50:15

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