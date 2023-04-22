4 araç birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı hasarlı kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı. D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, uzun kuyruklara neden oldu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı İlker Erdem Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 4 otomobil, birbirine girdi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti, trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle araçlar, Abant gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli acil dönüş noktasından D-100 kara yoluna yönlendirildi. Gişeler ile acil dönüş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-22 12:19:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.