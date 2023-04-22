4 araç birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı (2)

YOL AÇILDI
Bolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle saat 11.30'da ulaşıma kapanan İstanbul yönü, 13.00'te yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yoldaki ulaşım yeniden normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-04-22 13:40:22
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