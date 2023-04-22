Gölcük Tabiat Parkı'nda 'bayram tatili' yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)-BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü ziyaretçi akınına uğradı.
Kente 13 kilometre uzaklıkta, her mevsim doğal güzelliği ile ilgi çeken Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinin 2'nci günü ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinden gelen ziyaretçiler, parkta uzun süre vakit geçirdi. Bazı ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yaptı, bazıları da golf araçları ile tur attı. Ziyaretçiler, manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-04-22 15:24:27
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