Bayram dönüşünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşım rahat (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YOĞUNLUK ARTTI

Bolu'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde gece saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Araçlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Elmalık mevkisinde ise trafik durma noktasına geldi. Araçlar 15-20 kilometre hızla ilerleyebildi. Yoğunluğun yalnızca İstanbul istikametinde olduğu görüldü. Güzergahta trafik yoğunluğunun gece boyunca devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-23 23:18:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.