Bayram dönüşünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşım rahat (2)

YOĞUNLUK ARTTI
Bolu'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde gece saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Araçlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Elmalık mevkisinde ise trafik durma noktasına geldi. Araçlar 15-20 kilometre hızla ilerleyebildi. Yoğunluğun yalnızca İstanbul istikametinde olduğu görüldü. Güzergahta trafik yoğunluğunun gece boyunca devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-04-23 23:18:20
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