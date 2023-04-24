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Otobüste, yolcunun çantasından 2 Kalaşnikof tüfek çıktı

DHA

Otobüste, yolcunun çantasından 2 Kalaşnikof tüfek çıktı


Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)BOLU´da jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünün bagajındaki çantada, 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Çantanın sahibi İ.H.A. (23), gözaltına alındı. 
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu´nda yaptığı yol uygulamasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Otobüsünde bagajında bir yolcuya ait çantada 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi. Çantanın sahibi İ.H.A. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE
2023-04-24 17:21:02

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