Çantasında 2 Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Oğuzhan EKE/ BOLU, (DHA)BOLU'da jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünün bagajındaki çantada, 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile yakalanan yolcu İbrahim Halil Acar (23) tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dün Anadolu Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Otobüsün bagajında İbrahim Halil Acar'a ait çantada 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi. Çantanın sahibi İbrahim Halil Acar gözaltına alındı. İfadesinde, tüfeklerin kendisine ait olduğunu itiraf eden ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE
2023-04-25 10:36:33
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