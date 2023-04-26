İsim ve soyadının yaygın olması bıktırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsim ve soyadının yaygın olması bıktırdı

DHA

İsim ve soyadının yaygın olması bıktırdı


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, Salih Yıldırım (40), isim ve soyadının yaygın olması nedeniyle, hiç gitmediği illerdeki bazı adli olaylara 'tanık' olarak yazıldığını söyledi. Sık sık dilekçe verip yaşananlarla ilgisinin olmadığını kanıtlamak zorunda kaldığını belirten Yıldırım, "Bu isim yüzünden çok çektim. İsmimin başına ya da sonuna farklı bir isim daha ekleyeceğim. Adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi.
Bolu'da, mobilya ve beyaz eşya satan dükkanda çalışan, evli ve 2 çocuk babası Salih Yıldırım, isim ve soyadının Türkiye'de yaygın olması nedeniyle birçok sorun yaşadı. Yıldırım, kayıtlarda 'ölü' gözüktüğünden askerlik görevini yapamadı, bekarken bir boşanma davasında çocukların velayetinin kendisine verildiğini öğrendi ve hiç gitmediği İstanbul'da hırsızlık, Antalya'da da taciz olaylarında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı. Söz konusu durumlarla ilgisiz olduğunu sık sık dilekçeyle bildiren Yıldırım, Bolu Adliyesi'nde de Antalya'ya hiç gitmediğini, olaydan haberi olmadığını yazıp, telefonunun baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi yönünde savcılığa dilekçe verdi.
ASKERLİK ŞUBESİNDE 'SEN ÖLÜSÜN' DEDİLER
Yaşadıklarını anlatan Salih Yıldırım, "2000'de askerlik vazifemi yapmam gerekirken, tüm devrelerim askerlik şubelerinden çağırılırken, ben çağırılmadım. Bu durum üzerine o dönem ikamet ettiğim Düzce'de askerlik şubesine gittim. Oradan beni Malatya askerlik şubesine, daha sonra da Malatya'nın bir ilçesinde bulunan askerlik şubesine yönlendirdiler. Oraya gittiğim zaman ise komutan bana, 'Salih sen ölüsün, Şırnak'ta çığ altında kalmışsın' dedi. Sonrasında ise Genelkurmay'a yaşadığıma dair dilekçe verdim ve 2004 yılında askerlik görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.
'BEKARKEN, ÇOCUKLARIN VELAYETİ KALDI'
Salih Yıldırım, bir boşanma davası sonrası çocukların velayetinin kendisine kaldığı belirterek, "Bu isim yüzünden çok çektim. 2012 yılında bir avukat aradı. Bekardım, hiç evlenmemiştim daha. Adıma açılmış boşanma davası çıktı. Avukat, 'Çocukların velayeti size kaldı' dedi. Dedim ki, 'Ben evlenmedim ki çocukların velayeti bana kalsın'. Gittim, adliyeye ifade verdim. İsim benzerliğinden dolayı olduğunu belirttim, yanlışlık düzeltildi" diye konuştu.
İSTANBUL'DA VE ANTALYA'DA DA ŞAHİT YAZMIŞLAR
İstanbul'da, hırsızlık olayına tanık olarak savcılığa çağrıldığını belirten Salih Yıldırım, "Daha önce hiç gitmediğim, yerini bilmediğim İstanbul'un bir semtinde arabaların stepnelerini çalmışlar. Bu olayda da benim ismimi 'tanık' olarak vermişler. Bu durumda da savcılığa gidip dilekçe vermek zorunda kalmıştım" dedi.
Yıldırım, Antalya'da, taciz olayında şahit yazıldığını ifade ederek, "Son olarak da 2022 yılında Antalya'da bir eğlence mekanında, bir beyefendinin yanındaki hanımefendiyi taciz etmişler. Duruma da beni şahit olarak yazmışlar. Antalya'ya hiç gitmedim. Ben eğlence merkezlerine gitmem. Çünkü alkol alan birisi değilim. O yüzden savcılığa o dönem telefon takibimin yapılmasını talep edeceğim. Orada hiç bulunmadığım bir olaya şahit yazıldığımı, daha önce de başıma geldiğini kanıtlamam gerekiyor" diye konuştu.
Salih Yıldırım, adına yeni bir isim daha ekletmek istediğini söyleyerek, "Bu olaylardan rahatsızım. Özel bir şirkette çalışıyorum ve bu olaylar için izin almam gerekiyor. Bu durumdan sıkıldım, ismimin başına ya da sonuna farklı bir isim daha ekleyeceğim. Bu mağduriyet sanırım sadece bu şekilde çözülecek. Durduk yere adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-04-26 10:47:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Macar öğretmenler Bolu'daki aşçı adaylarına yöresel yemeklerini gösterdi
YEREL HABERLER Macar öğretmenler Bolu'daki aşçı adaylarına yöresel ...
Bolu'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Bolu'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çantasında 2 Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çantasında 2 Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli ...
Bolu'da çantasında kalaşnikof bulunan yolcu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bolu'da çantasında kalaşnikof bulunan yolcu gözaltına ...
Otobüste, yolcunun çantasından 2 Kalaşnikof tüfek çıktı
YEREL HABERLER Otobüste, yolcunun çantasından 2 Kalaşnikof tüfek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.