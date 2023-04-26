Park halindeki araçlara çarpıp şoka girince araçtan inemedi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU´da otomobilin kontrolünü kaybederek park halindeki 3 araca çarpan Hasan Doğru (71), kazanın şokuyla aracından inemedi. Doğru, ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren çabası ile ikna edilerek araçtan çıkarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak üzerinde meydana geldi. Hasan Doğru yönetimindeki 14 AAT 411 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 14 EA 330 plakalı minibüs ile 14 ED 756 ve 14 ABR 354 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların yardımına koştuğu Doğru, kazanın şokuyla direksiyonunu sıkıca tuttuğu otomobilden inmedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra aracının kapılarını açan Doğru, bu kez de araçtan inmemek için ısrar etti. Polis ve sağlık ekipleri kazanın ardından şoka giren sürücüyü, araçtan inmesi için dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabalarının ardından araçtan inen Doğru'ya ilk olarak alkol muayenesi yapıldı. Alkollü olmadığı belirlenen Doğru, daha sonra tedbir amaçlı sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-26 20:14:25



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