Bolu Abant'ta kar yağışı; 10 santimetreye ulaştı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)-BOLU'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı, 10 santimetreyi buldu.

Kentte etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu merkeze 40 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, Abant yolunda kar küreme çalışması yaptı. Bölgede sabah saatlerinde etkisi azalan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-28 11:17:50



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