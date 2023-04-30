Boluspor - Altay: 0-0

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Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)-STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz

BOLUSPOR: ÇağlarNaby Oulare (Onur Ulaş Dk. 71), Hakan, Batuhan, Posmac, Tugay, Landel, Burak (Dk. 72 Balde), Berk (Dk. 75 Abdurrahman) Bregu, Furkan Demir (Dk. 45 Kayamba)

ALTAY: Eren Mohammad, Eric, Eren, Tolga (Dk. 84 Sefa), Onur Efe (Dk. 66 Paixao), Zeki, Kutay, Salih, Arda (Dk. 66 Murat Berkan), Deniz Kadah

SARI KARTLAR: Kayamba, Bregu (Boluspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 34. haftasında Dyorex Boluspor, sahasında Altay'la 0-0 berabere kaldı.

49'uncu dakikada gelişen Altay atağında Kutay Yokuşlu'nun çektiği şutu az farkla dışarı çıktı.

90+7'nci dakikada korner atışı kazanan Boluspor'da ceza sahası içerisine yapılan ortayı kaleci müdahale ederek taca gönderdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-30 16:56:37



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