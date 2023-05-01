Başkanın 'çalındı' dediği Adile Naşit heykelindeki tepsi, tamirat için belediyeye götürülmüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanın 'çalındı' dediği Adile Naşit heykelindeki tepsi, tamirat için belediyeye götürülmüş

DHA

Başkanın 'çalındı' dediği Adile Naşit heykelindeki tepsi, tamirat için belediyeye götürülmüş


Oğuzhan EKE/BOLU,(DHA)- BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından belediye tarafından yaptırılan merhum sanatçı 'Adile Naşit'in heykelindeki çay tepsisinin çalındığını açıklayarak, AK Parti´den şüphelendiğini söyledi. Özcan´ın çalındığını iddia ettiği heykeldeki tepsinin belediye ekipleri tarafından tamir için söküldüğünün ortaya çıkmasının ardından AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, kendilerini suçlayan Başkan Özcan´a tepki gösterdi.
Bolu Belediyesi tarafından İzzet Baysal Mahallesi´ne sulama kanalının üzeri kapatılarak yapılan yürüyüş yolunun üzerine 22 adet heykel yerleştirildi. Yürüyüş yoluna ayı, kurbağa, kaplumbağa, tavşan gibi çeşitli hayvan heykellerinin yanı sıra elinde çay tepsisi olan 'Adile Naşit' heykeli de konuldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından 'Adile Naşit' heykelinin elindeki çay tepsisinin çalındığını açıkladı. Özcan paylaşımında, "Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi, birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Gerizekalılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim. Uyarıyorum. O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim." ifadelerini kullandı.
HEYKELİN TEPSİSİ, BELEDİYE EKİPLERİNCE TAMİRAT İÇİN ALINMIŞ
Özcan´ın paylaşımının ardından çalındığı iddia edilen heykeldeki tepsinin oyun oynayan çocuklar tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı. Tepsinin kırıldığını gören bir esnafın belediyeyi arayarak ihbarda bulunduğu, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de heykelin kırılan kısmını alarak tamirat için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Heykelin zarar gören kısmının tamirat işleminden sonra geri koyulacağı öğrenildi.
AK PARTİ İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ
AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, de kendilerini suçlayan Başkan Özcan´a tepki göstererek, "Şimdi tekrar soruyorum, geri zekalı kim ? Uhdesindeki Zabıta ve Park Bahçeler Müdürü´nden haberi olmayan Belediye Başkanı kim? Hırsız kim? Cevap verme bence Tanju Özcan. Millet verecek az kaldı sabret. Aslında kaybolan tepsi değil. Heykelcikler için kaybolan Bolu´nun 22 milyonu. Doğru mu Tanju Özcan?" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE
2023-05-01 11:28:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dyorex Boluspor-Atay maçının ardından
YEREL HABERLER Dyorex Boluspor-Atay maçının ardından
Boluspor - Altay: 0-0
YEREL HABERLER Boluspor - Altay: 0-0
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bolu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu'da hedef 1,5 milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER Bolu'da hedef 1,5 milyon ziyaretçi
Bolu'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Bolu'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.