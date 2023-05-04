Bolu'da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Mutlu YUCA/GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde 70 erkek öğrencinin kaldığı yurtta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dayıoğlu Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki Fen Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'nun 1'inci katında, gece saatlerinde yangın çıktı. Görevliler, yurttaki 70 öğrenciyi dışarı çıkarıp, itfaiyeye haber verdi. Gerede Belediyesi'ne bağlı ekipler, 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Tahliye edilen öğrenciler ise geceyi okul binasında geçirdi.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Mutlu YUCA
2023-05-04 09:43:55
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