Yol verme tartışmasında yaya ile kendisine silah çektiğini öne süren sürücü, karşılıklı şikayetçi oldu



Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)BOLU´da, yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı otomobil sürücüsü A.Ö.´nün kendisine silah çektiğini iddia eden B.A., aracın önünde bekleyip, polise haber verdi. Tartışma polisin gelmesiyle son bulurken, birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde İzzet Baysal Caddesi´nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan A.O., yolun karşısına geçmeye çalışan yaya B.A.´ya iddiaya göre yol vermedi. Bu nedenle A.O. ile B.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücüsünün kendisine silah çektiğini öne süren B.A., polise haber verip, otomobilin önünde beklemeye başladı. Bu sırada çevredekiler, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma polisin gelmesiyle son buldu. A.O., gelen ekibe, emekli polis olduğunu, iddia edildiği gibi silah çekmediğini söyledi. Birbirinden şikayetçi olmaları üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

Tartışma nedeniyle yol yaklaşık 20 dakika trafiğe kapalı kalırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE

2023-05-04 16:50:18



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