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Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 yaralı; o anlar araç kamerasında

DHA

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 yaralı; o anlar araç kamerasında


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, D-100 karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1´i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 karayolunun Tokad-i Hayrettin Türbesi kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne doğru ilerleyen Melike Taşkın yönetimindeki 54 B 5834 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Mehmet Özbey´in kullandığı 14 ABR 917 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte, otomobilde yolcu olarak bulunan Mualla Özbey ve Meryem Tombul, hafif ticari araçtaki, Efe Taşkın, Emre Taşkın ve Zümra Taşkın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahalede bulunulurken, durumu ağır olan Mualla Özbey´e kalp masajı yapıldı. Kalbi duran Özbey, hayata döndürüldü. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mualla Özbey´in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, kaza anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; hafif ticari aracın, kavşağa kontrolsüz çıkan otomobile çarpması yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-05-05 18:52:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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