Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü, 6 yaralı; o anlar araç kamerasında (2)

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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KURTARILAMADI

Bolu'da, D-100 karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada, kalp masajı yapılarak hayata döndürülen ve hastaneye kaldırılan Mualla Özbey, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-05-05 21:12:32



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