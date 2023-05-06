Karabük'te Togg ilgisi



Murat ÖZELCİ/ KARABÜK, (DHA)TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen T10X model elektrikli araç, Karabük'te halkla buluştu. Karabüklüler, Togg'a yoğun ilgi gösterdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in kullandığı TOGG T10X model elektrikli araç, Hürriyet Caddesi'nde bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Türkiye'nin yerli otomobili, kalabalığın arasından geçirilip Ticaret ve Sanayi Odası önündeki alana getirilip sergilendi. Karabüklü vatandaşlar, yerli ve milli elektrikli aracı Türk bayraklarıyla karşıladı. Bazıları Togg ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışırken, bazıları da araca binerek iç yapısını inceledi.

Vali Fuat Gürel, Türkiye'nin yerli aracını Karabük'te sergilemekten dolayı gururlandıklarını söyledi. Togg'un, kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Gürel, "Gerçekten yıllardır hasretini çektiğimiz bir araca bugün Karabüklüler olarak kavuşmuş olduk. Tabi yakında sadece sembolik olarak böyle bir araç değil sokaklarımızda, caddelerimizde bu araçların yüzlercesini binlercesini görmüş olacağız. Bugün Karabük sokaklarında bizler ve milletvekillerimiz dolaştık. Bizler, Karabük'teki hemşehrilerimiz bu gurur gününü yaşasın istedik" diye konuştu.

Sürücü koltuğuna oturarak aracı inceleyen Yetkin Öztürk, "Şu an bayrağımızla aynı renk olan Togg'un içindeyim. Milli duygularımız en üst seviyede şu anda. Ne mutlu ki Karabük'te bu gururu yaşadık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat ÖZELCİ

2023-05-06 18:18:41



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