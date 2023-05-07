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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör maç sonrası olay çıkaran taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti

DHA

Amatör maç sonrası olay çıkaran taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti


Oğuzhan EKE / BOLU,(DHA) Bolu'da Geredespor ile Yeniçağaspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçı sonrası tribünde olay çıkaran taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti.
Bolu´da Bölgesel Amatör Lig Play-Out karşılaşmasında Geredespor ile Yeniçağaspor karşı karşıya geldi. Sakin geçen karşılaşmanın ilk yarısı Geredespor´un 2-0´lık üstünlüğü ile sonra erdi. Maçın ikinci yarısında Yeniçağaspor, 1 gol attı. Karşılaşma Geredespor´un, 2-1´lik galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Bölgesel Amatör Lig´e yükselen takım Geredespor oldu. Karşılaşmanın sonunda Yeniçağasporlu taraftarların bulunduğu tribünde olaylar çıktı. Yeniçağaspor takımının taraftarı ile polis arasında arbede yaşandı. Tribün boşaltıldığı sırada, Yeniçağaspor taraftarı güvenlik önlemi alan polis ekiplerine tepki gösterdi. Arbede sırasında polis biber gazı ile müdahale etti. Tribündeki diğer taraftarlar da biber gazından etkilendi. Stadın dışında da devam eden kargaşa, taraftarın bölgeden uzaklaştırılmasıyla sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Taraftardan detay
Arbede anı
Biber gazı sıkılması
Stat dışından detay
Haber Kamera: Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE
2023-05-07 18:42:46

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