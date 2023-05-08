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ANADOLU OTOYOLU'NDA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI; İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

DHA

ANADOLU OTOYOLU'NDA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI; İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan TIR'a arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ekiplerin çalışması ile 1 saat sonra açıldı. 
Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne seyir halinde olan Mustafa Yalnız yönetimindeki 50 ACC 808 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yolun 2 şeridini kapattı. Bu sırada yoğun sisin olduğu yolda arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AAV 249 plakalı otomobil, TIR'a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.BOLU DAĞI TÜNELİ TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Araçlar, karayolları ve polis ekipleri tarafından Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişindeki acil dönüş noktasından geriye döndürüldü. D-100 karayoluna yönlendirilerek trafik akışı sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra trafik akışı normale döndü. Görüntü Dökümü:
-Kapanan yoldan görüntü
-Yaralının ambulansa taşınması
-TIR'a çarpan otomobil
-TIR'dan görüntü
-Ekiplerin olay yerindeki çalışmasıDHA-Gündem Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-05-08 01:17:34

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