Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 15 yıl hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 15 yıl hapis istemi

DHA

Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 15 yıl hapis istemi


Mutlu YUCA/ BOLU,(DHA) BOLU´nun Mudurnu ilçesinde üç yıl önce ahırda komşusunun cinsel istismarına uğrayan C.Y., (15) adlı kız çocuğu, okulda düzenlenen farkındalık eğitiminde yaşadığının cinsel istismar olduğunun bilincine vararak, durumu rehber öğretmenine anlattı. Bunun üzerine, C.Y.'nin anlattıklarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ercan A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı.
Olay, 2020 yılında Mudurnu ilçesindeki bir köyde yaşandı. O dönem 12 yaşında olan C.Y, iddiaya göre ahırda komşusu Ercan A. tarafından cinsel istismara uğradı. C.Y., o an yaşadığı korkuyla başından geçen olayları anlatamadı. C.Y, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan çocuk istismarı ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık eğitimi için okula gelen uzman ekibin anlattıklarından sonra rehber öğretmenine giderek, 3 yıl önce uğradığı cinsel istismarı anlattı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ercan A., çıkarıldığı mahkeme tarafından `Çocuğun cinsel istismarı´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ercan A., hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tutuklu olarak yargılanan Ercan A., Bolu 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede psikolog eşliğinde ifade veren C.Y, "Başıma gelen bu olay 3 yıl önce, ben ilkokula giderken oldu. Bugüne kadar hiç kimseye derdimi anlatamadım. Dedemlere anlatsaydım, sanığı öldürürler ve dedem hapse girecek diye korktum hep. Bu yüzden anlatamadım. Ama okuluma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan eğitim için geldiler. Bizlere çocuk istismarı konusunda bilgilendirme yapınca, hemen okuldaki rehber öğretmene gidip durumu anlattım. Olay, polise yansıdı. Sanık bizim yan komşumuz olur. Bana, ahırda cinsel istismarda bulundu. Bu olayı birkaç defa daha yaptı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
Cinsel istismar suçundan tutuklu bulunan sanık Ercan A., ise suçlamaları reddederek, "Bana iftira atıyorlar. 3 yıl önce olduğunu iddia ettikleri olayı, bugüne yansıtıyorlar, bilmiyorum. Kesinlikle C.Y.´ye yönelik istismarda bulunmadım" diyerek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tahliye talebinde bulunan Ercan A.´nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-05-08 13:08:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Bolu'da 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi
Mengen'de ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mengen'de ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
ANADOLU OTOYOLU'NDA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI; İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI
YEREL HABERLER ANADOLU OTOYOLU'NDA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ ...
Anadolu Otoyolu'nda TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı; İstanbul yönü ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi ...
GÜNCELLEME - Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyol ...
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki kaza ulaşımı ...
Amatör maç sonrası olay çıkaran taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti
YEREL HABERLER Amatör maç sonrası olay çıkaran taraftarlara polis ...
Futbol: Bölgesel Amatör Lig
YEREL HABERLER Futbol: Bölgesel Amatör Lig
Bolu'dan Kahramanmaraş'a konteyner derslikler gönderildi
YEREL HABERLER Bolu'dan Kahramanmaraş'a konteyner derslikler ...
Karabük'te Togg ilgisi
YEREL HABERLER Karabük'te Togg ilgisi
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.