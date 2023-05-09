Bolu'da Togg'a yoğun ilgi



Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU'da Kent Meydanı'na getirilen yerli ve milli otomobil Togg, yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, sergilenmek üzere Kent Meydanı'na getirilmek istendi. Bu sırada meydana doğru gelen aracı görenler, önünü kesip izdiham oluşturdu. Yolu açmak isteyen polis ekipleri, zor anlar yaşadı. AK Parti flamasıyla ile Türk bayrakları taşıyan vatandaşlardan bazıları, aracın kaputunu öptü. Togg'un meydana çekilmesinin ardından toplanan kalabalık, bu kez fotoğraf çekebilmek için yarıştı. Togg'un, bu akşama kadar meydanda sergileneceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-05-09 13:03:25



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