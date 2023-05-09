Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı (5)

GELECEK PARTİSİ İL BAŞKANIYLA KORUMALAR ARASINDA GERGİNLİK
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Bolu´da düzenlediği mitingin ardından Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç ile korumalar arasında gerginlik yaşandı. Mitingin ardından otobüsüne binmek için sahnenin arkasına doğru yürüyen Kılıçdaroğlu ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek istedi. O sırada Kılıçdaroğlu´nun yanına gelmek isteyen Özkan Güneç ile korumalar arasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu´nun korumaları Güneç´e müdahale edince araya partililer girdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik büyümeden sona erdi. (DHA)Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-05-09 22:05:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.