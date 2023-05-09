Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı (5)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GELECEK PARTİSİ İL BAŞKANIYLA KORUMALAR ARASINDA GERGİNLİK

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Bolu´da düzenlediği mitingin ardından Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç ile korumalar arasında gerginlik yaşandı. Mitingin ardından otobüsüne binmek için sahnenin arkasına doğru yürüyen Kılıçdaroğlu ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek istedi. O sırada Kılıçdaroğlu´nun yanına gelmek isteyen Özkan Güneç ile korumalar arasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu´nun korumaları Güneç´e müdahale edince araya partililer girdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik büyümeden sona erdi. (DHA)Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-05-09 22:05:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.