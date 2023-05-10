Hayvan gübresi yığınına saplanan at kurtarıldı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da hayvan gübresi yığınına saplanan yılkı atı, iş makinesi ile kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ağaçcılar köyündeki ormanda, yılkı atının hayvan gübresi yığınına saplandığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, atı çıkaramayınca Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden iş makinesi istedi. At, gelen iş makinesi ile kurtardı. Yılkı atı, koşarak bölgeden uzaklaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-05-10 11:48:00



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