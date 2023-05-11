Öğrenciler, yanan ormanları yeşillendirmek amacıyla `Seedrone' tohumlama aracı geliştirdi



Oğuzhan EKE/ BOLU, (DHA)BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, yanan ormanları tekrar yeşillendirmek amacıyla, gökyüzünden tohumlama yapabilen 'Seedrone' tohumlama aracını geliştirdi. Öğrencilerin geliştirdiği hava aracı Teknofest'in final etabında yarıştı. Baysal Teknoloji Takımı Kaptanı Erdem Alkan, "Yanan ormanları daha verimli yeşillendirmek için çalışmalar yaptık, Seedrone'u geliştirdik. Engebeli araziye insan veya araç girmesi zor olabiliyor ama dron çok rahat tohumlama yapabiliyor" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Baysal Teknoloji Takımı'nı kurdu. Takım kaptanı Erdem Alkan ve Nurullah Çakır, Hatice Dumlu, Melih Özeren, Evren Öztürk, Mustafa Yurtkulu, Muhammed Emir Şahin yangınlar nedeniyle zarar gören ormanların yeşillendirilmesi için proje geliştirdi. Proje danışmanı Muhsin Uğur Doğan ve Bolu Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Murat Çalışır'ın katkılarıyla çalışmalara başlayan öğrenciler, 'Seedrone Tohumlama Aracı' projesini hayata geçirdi. 2022'nin Kasım ayında çalışmalara başlayan ekip, geliştirilen tohum haznesini, 6 kanatlı insansız hava aracıyla bir araya getirdi. Baysal Teknoloji takımının geliştirdiği havadan tohumlama aracı, TEKNOFEST finalinde de yarıştı.

'ORMANLAR ÇOK ENGEBELİ OLDUĞUNDAN GİRİLEMİYOR'

Seedrone'un, engebeli orman arazilerinde rahatlıkla çalışabileceğini belirten takım kaptanı Erdem Alkan, "Yanan ormanları tekrar yeşillendirme çalışmalarını daha verimli hale getirmek için çalışmalar yaptık. Bunun için Seedrone'u geliştirdik. Seedrone, bir İHA. 6 pervaneli 1 hexacopter. Altına yapmış olduğumuz tohumlama ünitesi sayesinde 1 hektarı 10 dakikadan daha kısa sürede tohumlayabiliyor. Normalde bir ormanı yeniden yeşillendirme çalışması çok uzun ve maliyetli, zaman alan işler oluyor. Çünkü engebeli bir araziye insan veya araç girmesi bazen çok zor olabiliyor. Yanan dağlar ve ormanlar çok engebeli olduğundan oraya girilemiyor ama dron yukarıdan çok rahat bir şekilde oralara tohumlama yapabiliyor" dedi.

'TOHUMLAMA ÜNİTESİNİ TASARLADIK'

Proje danışmanı Uğur Doğan, "Seedrone tohumlama aracının tohumlama ünitesini tasarladık. Bu tasarımın yenilikçi yönü tohumlama aracı. Tohumlama aracında 2 tane motorumuz var. Motorlardan birincisi, fırçasız doğru akım motoruyla yemleme ünitesi kısmını kontrol ediyoruz. Servo motorlarla da tohum haznesinin açılıp kapanmasını kontrol ederek, bir tohumlama ünitesi tasarladık. Dronla tohumlama ünitesini birleştirip bir ürün haline getirdik" ifadelerini kullandı.

'8 KİLOLUK HAVA ARACI'

İnsansız tohum saçma aracının kapasitesine ilişkin bilgi veren Türk Hava Kurumu Bolu Şube Başkanı Murat Çalışır, "Yaklaşık 4 kilo faydalı yük kaldırma kapasitesine sahip. Kendisiyle birlikte 8 kiloluk bir hava aracı. Altına koyduğumuz, üniversitemizin geliştirdiği yem haznesi sayesinde, yaklaşık 2,5-3 dakikalık sürede 1 hektar alanı tohumlayabiliyor. Hektara yaklaşık 2 kilo, 2,5 kilo tohum atıyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız verilerle, hektara 2,5 kilonun yeterli olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

'YAKIN ZAMANDA TİCARİ HAYATA ATILMASINI BEKLİYORUZ'

Cihazın ticari hayata atılmasını beklediklerini belirten Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyurt, "Üniversitemiz son 2 yıldır, Teknofest paydaşı üniversitelerinden birisi olarak bulunuyor. Aslında öğrencilerimizin sürekli projeler üreterek, Teknofest'te yer almasını arzu ettik. Bu sene, 5-6 yıldır işin içinde olan Ayvaz takımımızla beraber Seedrone da yarışlara katıldı. Biz Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak birkaç proje hazırladık. Bunlardan finallere katılmaya hak kazanan Seedrone oldu. Yüksek bir puanla bu yarışlara katılma hakkı elde etti ve orada da çok büyük bir ilgi gördü. Bu ilgi sadece orada diğer yarışlarına karşı olan mücadelesinden değil aynı zamanda ortaya koyduğu projenin amacı ve hedefleri noktasında da büyük ilgi gördü. Ticari sektörden de büyük bir ilgi görerek, ürünümüzün yakın zamanda ticari hayata atılmasını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE

2023-05-11 11:15:37



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