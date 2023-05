Kızına böbreğini vererek yaşama döndürdü

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU´da öğretmen Aslı Gönül Ertuğrul (41), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 2 kez kalbi duran kızı Eda Reyan Ertuğrul'a (6) böbreğini bağışlayarak hayatını kurtardı. Aslı Gönül Ertuğrul, "Çocuğunuza böbreğinizi vermek tarif edilemez bir duygu. İkinci kez dünyaya geldim çünkü evlatlarımız bizim canımız, kanımız her şeyimiz" dedi.

Anaokulu öğretmeni Aslı Gönül Ertuğrul ile 20 yıllık eşi mühendis Çetin Ertuğrul´un (42) şu an 6 yaşında olan kızları Eda Reyan Ertuğrul, 2017 yılının Eylül ayında rahatsızlandı. Ertuğrul çifti, kızlarını hastaneye götürdüklerinde ilk olarak idrar yolu enfeksiyonu teşhisi kondu. Daha sonra yapılan tetkiklerde ise Eda Reyhan Ertuğrul´da böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Ertuğrul, İstanbul´da bulunan bir hastaneye sevk edildi. İstanbul´da yoğun bakım ünitesinde bir hafta yaşam savaşı veren Eda´nın 2 kez kalbi durdu. Doktorlar Ertuğrul´a böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi. Aslı Gönül Ertuğrul, tek çocuğu olan kızına böbreğini bağışlamak istedi. Yapılan tetkiklerde dokunun uyumlu olduğu belirlenince 2 Ağustos 2018´de yapılan ameliyatla Aslı Gönül Ertuğrul´un böbreği başarılı bir operasyonla kızına nakledildi.

Çocuğunun 2 kez kalbinin durduğunu söyleyen Aslı Gönül Ertuğrul, "Bolu´da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine gittik ve orada tetkiklerimiz yapıldı. Durumumuzun ağır olduğunu söyleyerek bizi Bolu´da Tıp Fakültesi Hastanesi´ne yönlendirdiler. Kızım, orada bir 2 saat kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra, diyalize bağlanacağı söylendi ve sonrasında İstanbul Göztepe´de bulunan hastaneye gittik. Orada doktorlar eğer 2 saat daha gelmeseydik çocuğumun ölebileceğini söylediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldık ve 2 sefer kalbi durdu ama sonunda mutlu sona ulaştık. Tetkiklerimiz yapıldı kadavradan ya da canlı birinden böbrek nakli olması gerektiği söylendi. Kadavrayı beklemek istemedik ve kendi böbreğimi vermek istedim. O da uyum sağladı ve sonunda mutlu sona ulaştık. Şu an immün ilaçları kullandığı için bağışıklık sistemi düşüyor. Diğer çocuklara göre biraz daha fazla hasta olabiliyor ama genel durumu çok iyi" diye konuştu.

`EVLADIM OLMADAN YAŞAMAMIN BİR ANLAMI YOK´

Çocuğuna böbreğini vererek yaşama döndürmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirten Aslı Gönül Ertuğrul, şunları söyledi:

"Çok zorlu bir süreçti ama asla korkulacak şekilde değildi. İleri tetkikler yapıldı. Hastane sürecimiz oldu ama sonunda mutlu biten bir süreçti. Çocuğunuza böbreğinizi vermek tarif edilemez bir duygu. İkinci kez dünyaya geldim çünkü evlatlarımız bizim canımız kanımız her şeyimiz. Evladım olmadıktan sonra benim yaşamamın hiçbir anlamı yok. O dönem sıkıntılarımız oldu ama bir an bile düşünmedim."

Çetin Ertuğrul ise eşinin tereddüt etmeden çocuğuna böbreğini verdiğini söyleyerek, "Bizim için gerçekten zor bir süreçti. Annelik gerçekten farklı bir his. Bu zor süreçte hiç tereddüt etmeden böbreğini verdi. Bu şekilde sıkıntılı süreçleri atlattık. Zorlu ve kötü günlerdi ama hepsi geride kaldı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

