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Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

DHA

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu


Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşünce, sürücüler yavaş ve kontrollü ilerledi.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen güzergahta, yol kenarlarındaki sis lambaları yakıldı. Bolu Dağı´nı kullanan sürücüler, sis nedeniyle yavaş ve kontrollü ilerledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-05-12 12:39:39

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