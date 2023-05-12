Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

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Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşünce, sürücüler yavaş ve kontrollü ilerledi.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen güzergahta, yol kenarlarındaki sis lambaları yakıldı. Bolu Dağı´nı kullanan sürücüler, sis nedeniyle yavaş ve kontrollü ilerledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-05-12 12:39:39



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