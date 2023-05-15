Bolu´da AK Parti, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu´da AK Parti, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı

DHA

Bolu´da AK Parti, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı


Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU´da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde AK Parti, CHP ve MHP bir milletvekilliği kazandı. MHP, 54 yıl aradan sonra Bolu´dan milletvekili çıkardı.
Seçmen sayısının 236 bin 464 olduğu Bolu´da 216 bin 187 seçmen sandık başına gitti. Bolu İl Seçim Kurulu'nun kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 210 bin 825´i geçerli sayılırken, 5 bin 362 oy geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde AK Parti 77 bin 389, MHP 49 bin 856 ve CHP de 46 bin 10 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti´den Yüksel Coşkunyürek (58), CHP´den Türker Ateş (57) ve MHP´den İsmail Akgül (37) milletvekili oldu. MHP, 54 yıl aradan sonra Bolu´da milletvekilliği kazandı. Bolu´da Cumhur ittifakı 135 bin 974 oy alırken Millet İttifakı 61 bin 947 oy aldı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YÜKSEL COŞKUN YÜREK
AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Yüksel Coşkunyürek, 15 Mart 1965'te Bolu Gerede'de doğdu. İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.  22 ve 23´üncü dönem AK Parti Bolu Milletvekili, 25 ve 26´ncı dönem ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in Başdanışmanı olarak görev yapan Coşkunyürek, evli ve 4 çocuk babasıdır.
MHP MİLLETVEKİLİ İSMAİL AKGÜL
Bolu´da MHP´den 1'inci sıra milletvekili adayı olan İsmail Akgül, 10 Mayıs 1986 yılında Bolu´da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi mezunu olan Akgül, Bolu´da Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde bulundu. Şu an Yeşilay Bolu Şube Başkanı olan Akgül, evli ve iki çocuk babasıdır.
CHP MİLLETVEKİLİ TÜRKER ATEŞ
CHP Bolu 1´inci sıra milletvekili adayı olan Türker Ateş, 1966 yılında Bolu´da dünyaya geldi. İTÜ İnşaat Mühendisliği´nden mezun oldu. Ateş, ocak ayında Türkiye ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP´den Bolu birinci sıra milletvekili adayı olan Ateş, evli ve 1 çocuk babasıdır. (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-05-15 12:57:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu Valisi Kılıç, oyunu kullandı
YEREL HABERLER Bolu Valisi Kılıç, oyunu kullandı
Kazada ayağı kırıldı, sedye üzerinde oyunu kullandı
YEREL HABERLER Kazada ayağı kırıldı, sedye üzerinde oyunu kullandı
Bolu'da huzurevi sakinleri oy kullandı
YEREL HABERLER Bolu'da huzurevi sakinleri oy kullandı
Türkiye sandık başında
YEREL HABERLER Türkiye sandık başında
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavakspor şampiyon oldu
YEREL HABERLER Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.