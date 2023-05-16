Boluspor - Eyüpspor: 2-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mert Bulut, Sehat Sağır

BOLUSPOR: İsmail Çipe- Naby Oulare, Onur, Hakan, Ensar(Dk. 90 Bülent Cevahir), Posmac, Tugay(Dk. 80 Abdurrahman), Landel, Burak(Dk. 90 Mehmet Çınar), Balde (Dk. 80 Ngandu), Furkan (Dk. 90 Kerem)

EYÜPSPOR: Harun Tekin- Uğur, Fethi (Dk. 4 Luccas Claro), Sinan , Olivier Thill, Babel(Dk. 81 Umut Bulut), Taşkın(Dk. 46 İbrahim), Ömer, Cenk Ahmet, Del Valle (Dk. 46 Halil Akbunar), Mustafa Pektemek (Dk. 63 İbrahim Akdağ)

SARI KARTLAR: Furkan (Boluspor), Taşkın, Luccas Claro, Uğur (Eyüpspor)

GOLLER: Dk. 57, Dk. 62 Furkan(Boluspor),

Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

57'nci dakikada Tugay´ın orta sahadan Eyüpspor defansının arkasına attığı pasa hareketlenen Furkan Demir, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Furkan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

62'nci dakikada gelişen Boluspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Furkan Demir, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-05-16 19:17:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.