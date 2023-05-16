Boluspor - Eyüpspor: 2-0

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mert Bulut, Sehat Sağır
BOLUSPOR: İsmail Çipe- Naby Oulare, Onur, Hakan, Ensar(Dk. 90 Bülent Cevahir), Posmac, Tugay(Dk. 80 Abdurrahman), Landel, Burak(Dk. 90 Mehmet Çınar), Balde (Dk. 80 Ngandu), Furkan (Dk. 90 Kerem)
EYÜPSPOR: Harun Tekin- Uğur, Fethi (Dk. 4 Luccas Claro), Sinan , Olivier Thill, Babel(Dk. 81 Umut Bulut), Taşkın(Dk. 46 İbrahim), Ömer, Cenk Ahmet, Del Valle (Dk. 46 Halil Akbunar), Mustafa Pektemek (Dk. 63 İbrahim Akdağ)
SARI KARTLAR: Furkan (Boluspor), Taşkın, Luccas Claro, Uğur (Eyüpspor)
GOLLER: Dk. 57, Dk. 62 Furkan(Boluspor),
Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
57'nci dakikada Tugay´ın orta sahadan Eyüpspor defansının arkasına attığı pasa hareketlenen Furkan Demir, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Furkan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
62'nci dakikada gelişen Boluspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Furkan Demir, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-05-16 19:17:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.