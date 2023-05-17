Kabloları onarmak için çıktığı direğin devrilmesiyle yaralandı

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Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU´da kabloları onarmak için çıktığı ahşap telefon direği devrilen Mehmet Kulaç (36), yaralandı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Sağlık Mahallesi 1449 Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Kulaç, telefon hatlarına ait kabloları onarmak için bir telekomünikasyon şirketine ait ahşap direğe çıktı. Kulaç´ın kabloları onardığı sırada, direk devrildi. Kulaç, yaklaşık 4 metre yükseklikten direkle birlikte yere düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Kulaç, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-05-17 15:20:05



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