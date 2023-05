19 Mayıs kortejinde yolda kayan at, binicisiyle birlikte düştü

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU´da 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde grubun önünde ilerleyen at, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak, binicisiyle birlikte düştü. Binici ve at yara almazken, düşme anı dron kamerasına yansıdı.

19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kentte ilk tören Anıtpark´ta düzenlendi. Bolu Valisi Erkan Kılıç ve protokol üyelerinin Atatürk anıtına çelenk bırakmasının ardından törene katılan grup, kortej eşliğinde kutlama programının yapılacağı Karaçayır Mahallesi´ndeki spor salonuna doğru yürüyüşe geçti. Öğrenciler açtıkları metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ile yürürken kortejin önünde de iki genç atın üzerinde yürüyüşe eşlik etti. Yürüyüş sırasında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda at kayıp, üzerindeki biniciyle birlikte düştü. Binici ve atın yara almadığı düşme anı dron kamerasına yansıdı. Belediye bandosu eşliğinde devam eden yürüyüş spor salonunda sona erdi.

Spor salonunda düzenlenen törende öğrencilerin sergilediği halk oyunları ve spor branşlarındaki gösteriler tribünleri dolduran yaklaşık 3 bin kişi tarafından ilgiyle izlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-05-19 11:57:07



