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Türkiye´nin sıra beklediği hastane

DHA

Türkiye´nin sıra beklediği hastane


Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) BOLU'da, kaplıca ve termal su kaynaklarının bulunduğu Karacasu beldesindeki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye´nin dört bir yanından gelen, fiziksel hastalığı bulunanları ağırlıyor. Doğal kaplıca suyunun kullanıldığı ve termal otel konforunu aratmayan hastanede tedavi ve rehabilitasyon için yaklaşık 2 bin kişi sıra bekliyor. Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, hastanenin yataklı servislerinde önceliğin felçli hastalara verildiğini belirterek, fizik tedavi gerektiren daha küçük tedaviler için en az bir yıl sonrasına sıra verildiğini söyledi.
Bolu merkeze beş kilometre uzaklıktaki Karacasu beldesinde bulunan 200 yatak kapasiteli İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Türkiye´nin dört bir yanından hasta geliyor. Hastaneye bir kilometre uzaklıkta termal suların bulunduğu kaplıcaların yanı sıra hastanede de bulunan termal havuzlar hastalara şifa kaynağı oluyor. Türkiye´nin farklı kentlerinden hastaların yoğun talebi nedeniyle yataklı servislerde felçli hastalara öncelik tanınırken daha küçük tedavi gerektiren hastalara ise aylar sonrasına sıra veriliyor. Hem termal suları hem de tedavi için sunulan konfor ve teknolojik altyapısı ile dikkat çeken hastaneye gelerek tedavi görmek isteyen yaklaşık 2 bin kişi ise sırada bekliyor.  D grubu olarak adlandırılan bel ve boyun fıtıkları, menisküs zedelenmesi, diz, kalça ve diğer eklem kireçlenmeleri gibi rahatsızlıklarının tedavisi için hastaneye başvuran kişilere ise yaklaşık bir yıl sonrasına sıra veriliyor.
AYNI BÖLGEYE YENİ HASTANE YAPILIYOR
Hastanede yaşanan yoğun talep nedeniyle aynı bölgeye 65 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek 300 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin temel inşaatı çalışmaları sürüyor. Yeni hastanenin tamamlanmasının ardından Bolu, Türkiye´nin fizik tedavi alanındaki en önemli merkezlerinden biri haline gelecek.
'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN HASTALARIMIZ GELİYOR'
Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye´nin dört bir yanından ve yurt dışından hastaların tedavi için Bolu´ya geldiğini belirterek, şunları söyledi:
"2022 yılında 60 bin poliklinik hizmeti verdiğimiz bir hastane. Hastalarımızın yaklaşık yüzde 50´sinin il dışından geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca 2022 yılında 4 bin hastamız yatarak tedavi aldı. Bunun da yaklaşık yüzde 60´ını Türkiye´nin dört bir yanından gelen hastalarımızın yanı sıra sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalarımız oluşturuyor. Hastanemizde 200 yatağımız var. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Merkez Ünitesinde yer alan servislerle birlikte 230 yatak kapasitesi ile fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Daha çok A grubu olan felçli hastaları buralara yatıyoruz." 
'ÖNCELİK FELÇİ HASTALARA'
Demirkol, günü birlikte gelen hastaların da sayısının çok fazla olduğunu ifade ederek, "Günlük olarak 20 poliklinikte fizik tedavi hizmeti sunuyoruz. Burada günlük yaklaşık olarak 500 hastamıza hizmet veriyoruz. Bu rakam bine kadar çıkabilir randevu sıkıntımız yok. Ayakta tedavilerde ise bir hafta ile 10 gün arasında hizmet verebilecek durumdayız. Bu da Türkiye standartlarında çok iyi bir rakam. Hastanemizdeki yoğunluğu eritmiştik fakat pandemi döneminde burayı izolasyon hastanesi olarak kullandık. Oradan gelen iki yıllık bir birikme var. Şu an A grubu olan felçli hastaları da normal şartlarda bir ay içerisinde çağırıyoruz. Fakat D grubu dediğimiz dizi ağrıyan, omzu ağrıyan hastalarımızın yatış süresi bir yıla uzamış durumda. Çünkü önceliğimiz felçli hastalarımız. Diğer hastalara günü birlik gidip gelmeyi tavsiye ediyoruz. Eğer günü birlik gidip gelirlerse 15 gün içerisinde başlayabileceklerini söylüyoruz" dedi.
'DİĞER HASTANELERE ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM'
Felçli olan ve fizik tedavi için İstanbul´dan gelen Hüseyin Akkoyun, "Bu hastaneden çok memnunum. Diğer hastaneler örnek olmasını istiyorum. Türkiye´nin birçok ilinde fizik tedavi aldım ama Bolu´da bulunan hastanenin bir numara olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.
Hastanede tedavi gören hastalardan omurilik felci bulunan Mustafa Emir ise Antalya´dan geldiğini ifade ederek, "Çok fonksiyonlu bir hastane arıyorduk. Geçen yılda tedavi için gelmiştim. Antalya´da böyle bir hastane yok. Hepsi özel hastaneler bu nedenle buraya geldik" diye konuştu.(DHA)
DHA-Sağlık Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-05-21 10:14:23

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