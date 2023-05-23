Bolu Dağı´nda yoğun sis

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Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)BOLU Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bolu Dağı´nın D-100 kara yolu geçişindeki virajlı ve rampalı yollarda yoğun sisin etkili olmasıyla, sürücüler kontrollü ve yavaş ilerlemek zorunda kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-05-23 10:41:32



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