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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor artan maliyetler nedeniyle olağanüstü kongreye gidiyor

DHA

Boluspor artan maliyetler nedeniyle olağanüstü kongreye gidiyor


Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) SPOR Toto 1´inci Lig takımlarından Boluspor'un başkanı Savaş Abak, bir yıllık görev süresinin ardından artan ekonomik maliyetler nedeniyle yorulduklarını belirterek, "Yönetim kurulu 6.6 milyon TL verdi. Ben 50 milyon TL verdim. Artık yönetimin gücü yetmiyor ve bu nedenle 8 Haziran´da olağanüstü kongreye gitme kararı aldık" dedi.
Spor Toto 1´inci Lig'de mücadele eden Boluspor, sezonu 11´inci sırada 52 puanla tamamladı. Geçtiğimiz yıl delegelerin oylarıyla Boluspor Başkanı seçilen Savaş Abak, kulüp binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek sezonu değerlendirdi. Kırmızı beyazlı takımın mali tablosunu açıklayan Başkan Abak, "Göreve geleli 360 gün oldu. Hala tamirat ve tadilat çalışmalarımız devam ediyor. 6 yıldır gelen yönetimler bu kulübe tek bir çivi bile çakmamışlar. Alt yapı tesislerine köpek bağlasan durmazdı. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Kulübü nasıl daha ileriye taşırız diye 360 gündür uğraşıyoruz ama artık yorulduk. Ligi 52 puanla bitirdik. İlk yarı 30, ikinci yarı 22 puan hoş olmadı. Boluspor´u sevenler play-off´u yüz istediyse biz bin istedik ama olmadı. Sonuçta gemi limanda" diye konuştu.
Kırmızı beyazlı takımın geçmiş yönetimlerde alınan 12 futbolcu ile mahkemelik olduğunu açıklayan Başkan Abak, "Bunlardan 10 tanesi eski başkanlardan Necip Çarıkçı, ikisi ise Abdullah Abat döneminden. Bu futbolculardan 6 tanesi ile anlaştık, diğerleri ile de mahkememiz devam ediyor. Kalan personele 3.5 milyon, mahkemesi devam eden futbolculara 10.5 milyon olmak üzere 14 milyon borcu var. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız kulübe 6.6 milyon TL nakit bağış yaptılar. Reklamlardan 10 milyon TL topladık. Başlattığımız bağış kampanyasından ise 393 bin 992 TL toplandı. Tüm gelirlerin toplamı yönetim kurulunun bağışları dahil 27 milyon TL. Bu para bizim eski borçlara yetmedi. Spor Toto bir yıldır çalışıyor ama biz hala temliki bitiremedik. Naklen yayın gelirleri artmazsa bu kulüplerin ayakta kalma şansı yok" şeklinde konuştu.
Başkan Abak, kulübe kendisinin 50 milyon TL verdiğini hatırlatarak, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Bu nedenlerden dolayı olağanüstü genel kurul kararı aldım. İnşallah Boluspor kulübü için hayırlı uğurlu olur. Artık yönetimin gücü yetmiyor. Ben her yıl kulübe 5 milyon TL bağışlayayım ama kurtarmıyor. Burada herkes para verdi. Bolu halkı eğer kulübü seviyorsa biraz desteklemesi şart. 8 Haziran´da olağanüstü kongrede tüm mali tabloyu da açıklayacağım" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Savaş Abak´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-05-24 13:32:44

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