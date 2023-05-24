Bahçesine giren ayıları bağırarak uzaklaştırdı; o anlar kamerada

Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde aç kalan 2 ayı, köy merkezine indi. Bahçesinde bulunan kovanlardaki balları yemek isteyen 2 ayıyı gören Recai Saygı, bağırarak uzaklaştırırken, o anları da cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Mengen ilçesine bağlı Gözecik köyüne inen 2 ayı vatandaşları korkuttu. Aç kalan ve köy merkezine inen 2 ayı, evlerin bahçesindeki kovanlardaki balları yemek istedi. Evinin bahçesindeki ayıları gören köy sakinlerinden Recai Saygı, pencereyi açarak bağırdı. Saygı´nın bağırması üzerine evin bahçesindeki 2 ayı koşarak uzaklaştı. Saygı, evinin bahçesine kadar gelen ayıları ve bağırdığı o anları cep telefonuyla kaydetti. Ayıların daha önce de köydeki arı kovanlarına dadandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mengen Mutlu YUCA
2023-05-24 19:20:37
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