Şampuan kutusunda ele geçirilen uyuşturucuda 2 sanığa hapis cezası



Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU´da yolcu otobüsünde şampuan kutusunun içerisine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan Kemal Kılıç (36), tutuklu yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezasına çarptırıldı. Kılıç'ın uyuşturucu maddeleri temin ettiği tutuksuz sanık Ergin Soysal´a (34) ise 12,5 yıl hapis ve 25 bin TL para cezası verildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl haziran ayında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, şampuan kutusunun içerisine gizlenmiş 2 parça halinde 18,71 gram sentetik kannabinoid ve 3 parça halinde 12.44 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yolculardan Kemal Kılıç (36) tutuklanırken yanında bulunan eşi S.K. ise serbest bırakıldı. Kemal Kılıç ifadesinde uyuşturucuyu Ergin Soysal´dan temin ettiğini söyledi.

Kemal Kılıç ve Ergin Soysal hakkında, `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan dava açıldı. Bolu 1´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Kemal Kılıç, suçlamaları reddetti. Tutuksuz sanık Ergin Soysal ise, "Benim olayla bir ilgim yok. Ben sadece uyuşturucu müptelasıyım. Yıllardır içerim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Ergin Soysal, mahkeme heyeti tarafından 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırılarak tutuklandı. Tutuklu sanık Kemal Kılıç´a ise 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para ceza ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Soysal, mahkeme salonuna çağrılan polis ekibi tarafından gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-05-25 11:50:50



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