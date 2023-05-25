Tanju Özcan´dan belediye binasına `Hemen gidin´ pankartı



Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddesinde bulunan belediye binasına Suriyelilere yönelik Türkçe ve Arapça olarak `Geldiğiniz gibi gidin hemen´ yazılı pankart astırdı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi´ndeki belediye binasına dev pankart astırdı. Demokrasi Meydanı´ndaki belediye binasının ön cephesine asılan Türkçe ve Arapça yazılı pankartta, "Vatanınızdan kaçıp ülkenize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik ama artık yeter. Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin hemen" ifadeleri yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-05-25 15:41:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.