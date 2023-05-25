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'Asır' ile aramada otobüste 17 kilo esrar bulundu

DHA

'Asır' ile aramada otobüste 17 kilo esrar bulundu


Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)-BOLU'da jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Asır' ile yapılan aramada, çuvallar içerisinde 17,5 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Asır'la yapılan aramada; otobüsün bagajında çuvalların içerisinde 13 paket halinde 16 kilo 400 gram kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar olmak üzere toplam 17 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-05-25 15:44:52

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