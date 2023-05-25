Tanju Özcan´dan belediye binasına `Hemen gidin´ pankartı (2)- Yeniden

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddesinde bulunan belediye binasına Suriyelilere yönelik Türkçe ve Arapça olarak `Geldiğiniz gibi gidin hemen´ yazılı pankart astırdı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi´ndeki belediye binasına dev pankart astırdı. Demokrasi Meydanı´ndaki belediye binasının ön cephesine asılan Türkçe ve Arapça yazılı pankartta, "Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik ama artık yeter. Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin hemen" ifadeleri yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-05-25 16:03:20
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