Tanju Özcan´dan belediye binasına `Hemen gidin´ pankartı (2)



PANKART İNDİRİLDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddesinde bulunan belediye binasına astırdığı Suriyelilere yönelik Türkçe ve Arapça olarak `Geldiğiniz gibi gidin hemen´ yazılı pankart mahkeme kararıyla polis tarafından indirildi. Pankartın, `seçim yasakları´ kapsamında yer alması sebebiyle verilen mahkeme kararı sonrası indirildiği öğrenildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Belediye binamıza sığınmacılara hitaben Türkçe ve Arapça olarak astığımız, `Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik. Ama artık yeter. Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin. Hemen´ yazılı pankartımız AKP´nin şikayeti üzerine kaldırılmıştır. İşte Türkiye görsün, kim sığınmacı sevici, kim gerçek vatansever. Bu Arap sevicilere alın evinizde besleyin diyoruz bunlar gariban Türk Halkı´nın vergileri ile besliyorlar. Kardeşim yeter artık. Gidecekler."

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığını söyledi. (DHA)Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-05-25 19:03:43



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