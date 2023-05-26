Kardeşinin öldüğü kavgada, gözlük kılıfı hayatını kurtardı



Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU'da, eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşlere bıçakla saldırıp, Beyazıt Bestami Ay'ı (23) öldüren ve Muhammet Ay'ı (24) yaralayan tutuklu sanık Sefa Candan'ın(28) `kasten öldürme´ ve `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlamalarıyla yargılanmasına devam edildi. Kardeşinin öldüğü olayda, ağır yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Muhammet Ay, mahkemedeki ifadesinde, sanığın bıçağı kalbine saplamaya çalıştığını, ancak montundaki gözlük kılıfı sayesinde kurtulduğunu belirtti.

Olay, geçen yıl şubat ayında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak´ta meydana geldi. Sefa Candan, bir süre birlikte yaşadıkları ve kısa süre sonra da nişanı attığı Makbule M.'nin (32) evine balkondan girdiğinde Muhammet Ay ve Beyazıt Ay kardeşlerle karşılaştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Candan, 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Beyazıt Bestami Ay kurtarılamadı. Sosyal medya hesabından, elinde tabancayla fotoğrafını paylaşıp, 2 kişinin kanını akıttığını yazan Sefa Candan, otomobiliyle gittiği Ankara´da yakalanıp, tutuklandı. Sefa Candan hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

KIYAFETİ MAHKEME SALONUNA GETİRİP, BIÇAK DARBELERİNİ ANLATTI

Tutuklu yargılanan Sefa Candan, Bolu 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Candan´ın bıçakladığı Muhammet Ay, mahkemedeki ifadesinde kalbinin üzerine gelen bıçak darbesinden cebinde bulunan gözlük kılıfı sayesinde kurtulduğunu anlattı. Ay, olay anında üzerinde olan kıyafetleri mahkeme salonuna getirerek hangi bölgelerine bıçak darbelerini aldığını tek tek anlattı. Muhammet Ay, montunun iç cebinde bulunan gözlük kılıfı sayesinde bıçağın kalbine saplanmadığını ve hayatta kaldığını söyleyerek, "Ben gözlük kılıfı sayesinde hayatta kaldım. Montum, gözlük kılıfı ve gözlüğün sert plastiği beni korudu. Kalbimin üzerindeki iç cebimde gözlük olmasaydı ben de kardeşim gibi hayatta olmayacaktım. Sonuna kadar davacıyız gereken neyse yapılsın" dedi.

Tutuklu sanık Sefa Candan ise mahkemede, daha önce verdiği ifadesinin geçerli olduğunu ve yeni bir ifade vermeyeceğini söyledi. Dava kapsamında `Suçluyu kayırma´ suçundan firari olan Tolga Başkal´ın yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-05-26 11:53:54



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