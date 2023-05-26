Yaylada uyuduğu çadırın yanına ayı geldi; o anlar kamerada

Oğuzhan EKE/BOLU,(DHA)BOLU´da, yaylada kurup kamp yapan Abdullah Aksoy, çadırının yanına ayı gelince korku dolu anlar yaşadı. Aksoy'un o anları çadır içine ve dışına kurduğu fotokapan kameralarıyla görüntülendi.
Olay, önceki gün kentin yüksek noktalarından biri olan At Yaylası'nda meydana geldi. Bolu'da yaşayan emlakçı Abdullah Aksoy, yaylada çadır kurup kamp yaptı. Aksoy'un geceyi geçirdiği çadırın yanına bir ayı geldi. Aksoy, ayının sesiyle uyanıp büyük korku yaşadı. Ayı, bir süre çadırın etrafında gezindikten sonra gitti. Aksoy´un korku dolu anları çadır içine ve dışına kurduğu fotokapan kameralarıyla görüntülendi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE
2023-05-26 16:34:51
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