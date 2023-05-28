94 yaşındaki felçli hasta sedyede oyunu kullandı

Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)-BOLU'da sağlık ekiplerince evinden alınıp, sandığa sedye ile götürülen felçli hasta Sehure Yaman (94), Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oyunu kullandı.
İl Sağlık Müdürlüğü, hasta ve yatalak seçmenlerin sandığa taşınması için kent genelinde çalışma başlattı. Ekipler, 54 hizmet aracı ve 17 ambulans ile seçmenleri okullara taşımaya başladı. Çıkınlar Mahallesi 500 Evler Sitesi'nde oturan felçli hasta Sehure Yaman da oyunu kullanmak için evinden alındı. 60. Yıl Ortaokulu'na sedye ile götürülen Yaman, burada sağlık ekibinin yardımı ile oyunu kullandı. Yaman, daha sonra yine sağlık ekiplerince evine bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-05-28 12:28:05
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