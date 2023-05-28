Bariyer cipe saplandı; sürücü yaralandı, eşi öldü

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da D-100 kara yolunda kamyonet ile çarpışıp, savrulan cipe bariyer saplandı. Kazada, cipteki Emine Çelik hayatını kaybetti, sürücü eşi Hasan Çelik (51) yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Hasan Çelik idaresindeki 55 AEC 442 plakalı cip ile Sercan Canbek'in kullandığı 14 DD 038 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan cipe bariyer saplandı. Kazada, sürücü Çelik yaralandı, eşi Emine Çelik hayatını kaybetti. Hasan Çelik, sağlık ekiplerince AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-05-28 16:19:32



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